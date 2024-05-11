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Сегодня, 18:28

Гол Зобнина принес «Спартаку» победу над «Краснодаром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Спартак» — «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте обводящим ударом из-за штрафной забил Роман Зобнин.

«Спартак» (46 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Краснодар» (50) остается вторым, но может опуститься на третью строчку по итогам тура, если «Динамо» (50) наберет очки в матче с «Балтикой». «Быки» не сумели одержать победу и забить в третьем матче кряду.

В следующем туре «Краснодар» 18 мая на выезде сыграет против «Сочи». «Спартак» на следующий день дома примет «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Краснодар

Источник: Таблица РПЛ
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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