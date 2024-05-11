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Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» начнется в 16:15 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Спартак» — «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и «Краснодар» встретятся в рамках 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков.

Видеотрансляцию игры покажут в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте.

«Спартак» под руководством Владимира Слишковича не проигрывает в четырех турах и поднялся в топ-5."Краснодар" не побеждает в двух турах кряду и по-прежнему в турнирной таблице идет вторым, имея минимальное отставание от «Зенита».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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