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«Спартак» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 19 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Спартак» примет «Краснодар» в 12-м туре РПЛ в субботу, 19 октября, на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар» можно смотреть на канале и сайте «Матч ТВ». Эфир начнется за 30 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Основные события и результат игры «Спартак» — «Краснодар» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

В 11 турах чемпионата России «Спартак» набрал 19 очков и расположился на 6-м месте, «Краснодар» — с 27 очками на втором.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

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