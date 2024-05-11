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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 28-го тура РПЛ.
Игра между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Артем Чистяков.
«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Игнатов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Медина, Угальде.
Запасные: Селихов, Джикия, Маслов, Классен, Тавареш, Рябчук, Денисов, Мартинс, Мозес, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.
«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Кади, Кордоба, Олусегун, Са.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Волков, Арутюнян, Баньяц, Батчи, Кастаньо, Дэвид, Ленини.
На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Краснодар» идет вторым (50).
«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.