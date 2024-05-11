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Сегодня, 07:30

«Спартак» — «Краснодар»: во сколько начало трансляции и где покажут матча РПЛ

Матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» покажет телеканал «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Спартак» — «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Матч состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию игры покажут в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Спартак» занимает 5-е место в таблице чемпионата, в активе московской команды— 43 очка. «Краснодар» с 50-ю баллами располагается на 2-й строчке премьер-лиги.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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