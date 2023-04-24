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Сегодня, 17:30

«Спартак» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча

Галина Глазко
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В понедельник, 24 апреля, состоится матч 24-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице с 45-ю очками, а быки располагаются на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар». Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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