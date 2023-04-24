«Спартак» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча

В понедельник, 24 апреля, состоится матч 24-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице с 45-ю очками, а быки располагаются на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар». Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».