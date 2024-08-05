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В понедельник, 5 августа, состоится заключительный матч 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Команды объявили стартовые составы на игру.
Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.
«Спартак»: Максименко, Чернов, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Бонгонда, Барко, Угальде.
«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Витюгов, Ежов, Орозко, Цыпченко, Шитов.
Перед началом матча красно-белые располагаются на восьмом месте в таблице чемпионата России с тремя очками. Самарцы идут на 16-й строчке с нулем баллов.