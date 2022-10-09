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Судейство

Сегодня, 14:57

«Спартак» — «Крылья Советов»: гол правильно не засчитан, Зотов ошибочно не удален

Александр Бобров
Шеф-редактор
Василий Казарцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 43-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Василий Казарцев, если судить по видеоповторам, правильно не засчитал гол Георгия Джикии, но ошибочно не показал красную карточку Георгию Зотову и не удалил его с поля.

Спартаковец забил мяч на 37-й минуте, когда телесекундомер показывал 36 минут и 15 секунд. Желтая карточка была показана самарцу, когда хронометр показывал 42 минуты и 47 секунд. Между голом и санкцией прошли 6 минут и 32 секунды.

Все это время видеоассистенты Иван Сиденков и Роман Усачев проверяли, что произошло в штрафной площади «Крыльев Советов». Они сначала убедились, что Джикия в момент паса партнера оказался за линией офсайда. Значит, взятие ворот нельзя засчитывать. А затем дали оценку фолу Зотова, предложили Казарцеву самому посмотреть видеозапись, и тот уже вынес окончательное решение.

К сожалению, и времени было потрачено много, и один из двух вердиктов судейской бригады ошибочен. Действия Зотова, который ударил Джикию шипами в область колена, следовало наказать красной карточкой. А вот гол «Спартака», повторю, не засчитан правильно.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Георгий Джикия
Георгий Зотов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
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