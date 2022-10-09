«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белые забили с «левого» штрафного

На 73-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Василий Казарцев ошибочно наказал самарца Дмитрия Цыпченко штрафным ударом, после розыгрыша которого красно-белые забили четвертый гол.

В том эпизоде Цыпченко лишь слегка коснулся Даниила Хлусевича левой рукой. Но спартаковец решил упасть, а судья поверил, что причиной падения стало нарушение правил.

В первом тайме рефери дважды неверно оценивал действия игроков «Спартака», которые, наоборот, оказывались в роли нарушителей. На 8-й минуте ошибочно избежал предупреждения за грубую игру Роман Зобнин. Он пошел прямой ногой в единоборство и ударил соперника шипами. А на 45+3-й минуте остался без желтой карточки Руслан Литвинов, срубивший Романа Ежова. На 90+4-й минуте рисковал заработать предупреждение еще один спартаковец — Николай Рассказов, угодивший рукой в лицо самарцу.