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Судейство

Сегодня, 16:05

«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белые забили с «левого» штрафного

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 73-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Василий Казарцев ошибочно наказал самарца Дмитрия Цыпченко штрафным ударом, после розыгрыша которого красно-белые забили четвертый гол.

В том эпизоде Цыпченко лишь слегка коснулся Даниила Хлусевича левой рукой. Но спартаковец решил упасть, а судья поверил, что причиной падения стало нарушение правил.

В первом тайме рефери дважды неверно оценивал действия игроков «Спартака», которые, наоборот, оказывались в роли нарушителей. На 8-й минуте ошибочно избежал предупреждения за грубую игру Роман Зобнин. Он пошел прямой ногой в единоборство и ударил соперника шипами. А на 45+3-й минуте остался без желтой карточки Руслан Литвинов, срубивший Романа Ежова. На 90+4-й минуте рисковал заработать предупреждение еще один спартаковец — Николай Рассказов, угодивший рукой в лицо самарцу.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:2
Крылья Советов

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
147
49
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