«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в последнем матче 2023 года

«Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ — 3:0.

Красно-белые забили два гола в начале встречи — на 2-й минуте отличился Квинси Промес, на 8-й минуте отметился Александр Соболев. На 50-й минуте Кристофер Мартинс сделал счет крупным.

В первом круге сезона-2023/24 РПЛ самарцы дома победили красно-белых со счетом 4:0 в 10-м туре чемпионата.

После сегодняшней игры «Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.

2 марта 2024 года «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. «Крылья» в этот же день отправятся в гости к «Ростову».