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Сегодня, 15:54

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в последнем матче 2023 года

Руслан Минаев
Квинси Промес и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ — 3:0.

Красно-белые забили два гола в начале встречи — на 2-й минуте отличился Квинси Промес, на 8-й минуте отметился Александр Соболев. На 50-й минуте Кристофер Мартинс сделал счет крупным.

В первом круге сезона-2023/24 РПЛ самарцы дома победили красно-белых со счетом 4:0 в 10-м туре чемпионата.

После сегодняшней игры «Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.

2 марта 2024 года «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. «Крылья» в этот же день отправятся в гости к «Ростову».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
11
71
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