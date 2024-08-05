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Сегодня, 21:55

Дубль Угальде принес «Спартаку» вторую разгромную победу подряд

ФК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» с разгромным счетом обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче 3-го тура чемпионата России — 3:0.

Дубль оформил Манфред Угальде (29, 40-я минуты). Еще один гол записал на свой счет Данил Пруцев (40).

Таким образом, «Спартак» добился второй крупной победы подряд. Ранее красно-белые обыграли московское «Динамо» (3:0) в матче группового этапа FONBET Кубка России.

«Крылья Советов» потерпели четвертое поражение кряду. На старте сезона команда Игоря Осинькина уступила «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (0:1).

«Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат», а самарцы сыграют дома против «Факела». Обе встречи пройдут 11 августа.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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