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Сегодня, 12:00

«Спартак» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ

Трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» начнется в 13.55 по мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

9 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Крылья Советов». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 13.55.

«Спартак» занимает четвертое место с 22 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Крылья» — 11-е с 11 баллами.

В 11-м туре РПЛ красно-белые победили «Нижний Новгород» (2:1), а самарцы сыграли вничью с «Краснодаром» — 0:0.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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