Трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» начнется в 13.55 по мск

9 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Крылья Советов». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 13.55.

«Спартак» занимает четвертое место с 22 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Крылья» — 11-е с 11 баллами.

В 11-м туре РПЛ красно-белые победили «Нижний Новгород» (2:1), а самарцы сыграли вничью с «Краснодаром» — 0:0.