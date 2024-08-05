Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:45

«Спартак» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛ 5 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в матче 3-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 в понедельник, 5 августа. Игра состоится в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры чемпионата России по футболу. Ключевые события матча «Спартак» — «Крылья Советов» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» в прямом эфире на федеральном телевидении не покажут, его будет транслировать канал «Матч Премьер». Прямой эфир на телеканале и на сайте matchtv.ru начнется в 19.50 мск.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
СВР сообщила о кампании США по изоляции России в мировом спорте
Бывшему футболисту «Спартака» Кечинову исполнилось 50 лет
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Что произошло после скандального матча РПЛ «Динамо» Махачкала – «Пари НН»
Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Зобнин получил повреждение на тренировке перед матчем с «Крыльями Советов»
Соболев не приехал со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»
Бушманов считает, что «Спартак» может разгромить «Крылья Советов»
Наумов не исключил, что Батраков вслед за Глушенковым перейдет в «Зенит»
«Факел» подаст запрос в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
ЭСК изучит спорные эпизоды матча «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бенхамин Гарре пропустит матч против «Спартака»

«Спартак» — «Крылья Советов»: Барко, Угальде и Песьяков начнут матч с первых минут