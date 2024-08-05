В понедельник, 5 августа, «Спартак» примет самарские «Крылья Советов» в матче 3-го тура чемпионата России сезона-2024/25. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене». Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» в прямом эфире на федеральном телевидении не покажут, его будет транслировать канал «Матч Премьер». Прямой эфир на телеканале и на сайте matchtv.ru начнется в 19.50 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

Ключевые события матча «Спартак» — «Крылья Советов» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Спартак» начал чемпионат с поражения от «Оренбурга» (0:2), а затем обыграл «Химки» (3:1). «Крылья Советов» в стартовых матчах лиги проиграли «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3).

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