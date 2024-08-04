Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

«Спартак» — «Крылья Советов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет в понедельник, 5 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Спартак» примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги сезона-2024/25 в понедельник, 5 августа. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая также будет доступна на сайте медиахолдинга на платной основе, начнется за 30 минут до начала встречи.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

«Спартак» начал чемпионат с поражения от «Оренбурга» (0:2), а затем обыграл «Химки» (3:1). «Крылья Советов» в стартовых матчах лиги проиграли «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3).

В сезоне-2023/24 «Спартак» финишировал на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, а «Крылья Советов» заняли девятое место.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия Олимпиады в Париже
Итальянский пловец уснул в Париже прямо на улице
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Ахмат» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Краснодар» впервые за 14 лет в РПЛ ни разу не выиграл в трех первых турах
Круговой: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом матче»
«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Касинтура и Зе Турбо выйдут с первых минут
«Ахмат» — «Локомотив»: Пиняев и Воробьев сыграют с первых минут
Круговой рассказал, как в команде отреагировали на уход Чалова в ПАОК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» впервые за 14 лет в РПЛ ни разу не выиграл в трех первых турах

«Ахмат» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ