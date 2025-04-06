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6 апреля, 11:45

«Спартак» летом хочет продать Зиньковского

Камила Абдурахманова
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«Спартак» рассматривает возможность продажи полузащитника Антона Зиньковского в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

Клуб может рассмотреть предложения об аренде с правом выкупа. Отмечается, что футболист, который сейчас выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, интересен и другим клубам РПЛ.

Контракт Зиньковского со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за «Спартак» и «Крылья Советов», отдав три результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

После 22 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице с 44 очками.

Источник: Metaratings.ru
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Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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