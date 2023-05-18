Источник: «Спартак» летом может подписать игрока атаки за 20 миллионов евро

«Спартак» летом может подписать игрока атаки за крупную сумму.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, руководство «Лукойла» поставило перед клубом задачу подписать футболиста в атаку за сумму 15-20 миллионов евро.

Также перед «Спартаком» были поставлены условия, что это должен быть статусный футболист с мировым именем, из европейского чемпионата и в возрасте до 27 лет.

«Спартак» в летнее трансферное окно 2022 года потратил на футболистов примерно 9,6 миллионов евро, а продал на 9,2 миллиона евро.