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18 мая, 15:45

Источник: «Спартак» летом может подписать игрока атаки за 20 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
«Спартак».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» летом может подписать игрока атаки за крупную сумму.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, руководство «Лукойла» поставило перед клубом задачу подписать футболиста в атаку за сумму 15-20 миллионов евро.

Также перед «Спартаком» были поставлены условия, что это должен быть статусный футболист с мировым именем, из европейского чемпионата и в возрасте до 27 лет.

«Спартак» в летнее трансферное окно 2022 года потратил на футболистов примерно 9,6 миллионов евро, а продал на 9,2 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал «Инсайды от Карпа»
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