«Спартак» лишил «Краснодар» шансов на чемпионство

Проиграв в матче 24-го тура «Спартаку» (3:4), «Краснодар» потерял даже теоретические шансы на золото чемпионата России-2022/23.

Теперь в чемпионской гонке осталось пять команд: «Зенит» (58 очков), «Ростов» (49), «Спартак» (48), ЦСКА (45) и «Ахмат» (40). Причем шансы грозненцев можно назвать чисто теоретическими: команда Сергея Ташуева опередит лидера, только одержав шесть побед при шести неудачах сине-бело-голубых.

В то же время восемь клубов все еще могут оказаться в зоне прямого вылета. Но если «Сочи» (31) и «Локомотив» (29) на 15-е место вряд ли опустятся, то «Уралу» (25), «Крыльям Советов» (25), «Пари НН» (22), «Факелу» (18), «Химкам» (17) и «Торпедо» (13) борьба за выживание еще предстоит.