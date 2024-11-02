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Сегодня, 22:11

«Спартак»: Литвинов, разнимая эпизод, получил удар по затылку. За это красная карточка

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба «Спартака» отреагировала на удаление полузащитника команды Руслан Литвинова во втором тайме матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Литвинов, разнимая эпизод, получил акцентированный удар по затылку. За это красная карточка Руслану. 10 на 10 теперь играем — в равных составах», — написала пресс-служба клуба.

Главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра показал красную карточку Литвинову за агрессивное поведение. Команды остались 10 на 10.

Стычка в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Между игроками ЦСКА и «Спартака» произошла массовая стычка

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Спартак

Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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