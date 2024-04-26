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Сегодня, 16:15

«Спартак» — «Локомотив»: дата и время начала трансляции игры чемпионата России

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в матче 26-го тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Локомотива» Максим Глушенков и Тимур Сулейманов.
Максим Глушенков (слева) и Тимур Сулейманов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» 28 апреля в Москве примет дома «Локомотив» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Лукойл Арена» начнется в 16.15 по московскому времени.

В прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию встречи «Спартак» — «Локомотив» покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 15.15 мск. Игру также можно будет увидеть на сайте matchtv.ru.

Следите за ключевыми событиями московского дерби в 26-м туре РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Спартак» с исполняющим обязанности главного тренера Владимиром Слишковичем занимает шестое место с 39 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» Михаила Галактионова находится на четвертой строчке с 41 баллом.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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