«Спартак» и «Локомотив» сыграют в матче 26-го тура РПЛ

«Спартак» 28 апреля в Москве примет дома «Локомотив» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Лукойл Арена» начнется в 16.15 по московскому времени.

В прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию встречи «Спартак» — «Локомотив» покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 15.15 мск. Игру также можно будет увидеть на сайте matchtv.ru.

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«Спартак» с исполняющим обязанности главного тренера Владимиром Слишковичем занимает шестое место с 39 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» Михаила Галактионова находится на четвертой строчке с 41 баллом.

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