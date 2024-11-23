«Спартак» — «Локомотив»: Ньямси забил второй мяч гостей

«Локомотив» забил второй мяч в матче против «Спартака» в 16-м туре РПЛ — 2:3.

На 63-й минуте забил Жерзино Ньямси.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».