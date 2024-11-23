«Спартак» и «Локомотив» встретятся в чемпионате России 23 ноября

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в 16-м туре РПЛ в субботу, 23 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляция игры чемпионата России пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ». Эфир начнется за 30 минут до стартового свистка. Также московское дерби покажут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Локомотив» также доступны в нашем матч-центре.

После первого круга «Спартак» с 28 очками располагался на пятом месте в турнирной таблице, «Локомотив» с 24 очками шел третьим.