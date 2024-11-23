Сегодня, 16:49
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 16-го тура РПЛ. Начало игры — в 18:00.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.
Запасные: Селихов, Абена, Мангаш, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Игнатов, Пруцев, Зорин, Медина, Николсон, Виллиан Жозе.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Монтес, Сильянов, Тикнизян, Самошников, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев.
Запасные: Митрюшкин, Веселов, Морозов, Погостнов, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Пиняев, Сарвели, Раков, Севикян.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)