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Сегодня, 15:06

«Спартак» и «Локомотив» назвали составы на матч РПЛ

Максим Ненахов, Максим Глушенков и Олег Рябчук
Максим Ненахов, Максим Глушенков и Олег Рябчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 26-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:15.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Чернов, Рябчук, Литвинов, Умяров, Игнатов, Медина, Бонгонда, Угальде.

Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Мозес, Рощин, Мартинс, Соболев.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньясми, Морозов, Сильянов, Самошников, Карпукас, Митай, Миранчук, Пиняев, Глушенков.

Запасные: Гильерме, Худяков, Магкеев, Щетинин, Батраков, Жемалетдинов, Сарвели, Дзюба, Сулейманов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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