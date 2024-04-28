«Спартак» и «Локомотив» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 26-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:15.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Чернов, Рябчук, Литвинов, Умяров, Игнатов, Медина, Бонгонда, Угальде.

Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Мозес, Рощин, Мартинс, Соболев.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньясми, Морозов, Сильянов, Самошников, Карпукас, Митай, Миранчук, Пиняев, Глушенков.

Запасные: Гильерме, Худяков, Магкеев, Щетинин, Батраков, Жемалетдинов, Сарвели, Дзюба, Сулейманов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».