«Спартак» — «Локомотив»: Угальде оформил покер

«Спартак» забил четвертый мяч в ворота «Локомотива» в матче 16-го тура РПЛ — 4:2.

На 73-й минуте забил Манфред Угальде. Костариканец оформил покер.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».