«Спартак» — «Локомотив»: видео голов

«Спартак» на своем поле разгромил «Локомотив» в матче 16-го тура РПЛ — 5:2.

10-я минута: Манфред Угальде — 1:0

21-я минута: Манфред Угальде — 2:0

34-я минута: Манфред Угальде — 3:0

55-я минута: Сергей Пиняев — 3:1

63-я минута: Жерзино Ньямси — 3:2

73-я минута: Манфред Угальде — 4:2

80-я минута: Эсекьель Барко — 5:2

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.