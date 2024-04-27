Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

«Спартак» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» и «Локомотив» сыграют 28 апреля в 26-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Спартака» Данил Пруцев.
Данил Пруцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в матче 26-го тура РПЛ в Москве 28 апреля. Их встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена». Начало игры — в 16.15 мск.

В прямом эфире встречу «Спартак» — «Локомотив» покажут бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Видеотрансляция начнется в 15.15 по московскому времени. Игру также можно будет посмотреть по подписке с 16.05 на телеканале «Матч Премьер».

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события московского дерби 28 апреля.

Красно-белые после 25 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 баллами. «Локомотив» с главным тренером Михаилом Галактионовым находится на четвертой строчке с 41 очком после 25 матчей.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
РФС назвал отбор на ЧМ-2030 ориентиром для возвращения сборной
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
Требование контракта на 2 млрд, месть «Рубину» и цифры самого плохого сезона Семака. Что происходит в «Зените» после поражения
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Булыкин: «Надеюсь, Галактионов найдет способ, чтобы команда не заметила потери Баринова»
Нигматуллин: «Ожидаю, что матч «Спартак» — «Локомотив» будет интереснее, чем дерби с ЦСКА»
Медина об отставке Абаскаля: «Когда уходит тренер, всегда непросто»
Степашин — о Шунине и Лещуке: «Есть проблемы и у одного, и у другого»
Степашин назвал Тюкавина одним из лучших игроков «Динамо»
На матч «Динамо» и «Зенита» продано около 17 тысяч билетов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Нигматуллин: «Ожидаю, что матч «Спартак» — «Локомотив» будет интереснее, чем дерби с ЦСКА»

Булыкин: «Надеюсь, Галактионов найдет способ, чтобы команда не заметила потери Баринова»