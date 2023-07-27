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Сегодня, 15:32

«Спартак» может подписать защитника «Олимпиакоса» Рябчука

Иван Торопцев
Корреспондент
Олег Рябчук.
Фото Global Look Press
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Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук может перейти в «Спартак», утверждает Novasports.gr.

Игрок был исключен из состава греческой команды перед товарищеским матчем с «Рейнджерс». Утверждается, что он не входит в планы главного тренера «Олимпиакоса» Диего Мартинеса.

По данным источника, стороны ведут переговоры о возможном трансфере. «Олимпиакос» хочет получить за 25-летнего молдаванина от 8 до 10 миллионов евро, «Спартак» готов предложить за футболиста не более 4 миллионов евро.

Представители защитника настаивают на том, чтобы сделка состоялась как можно скорее.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с января 2021 года, на его счету 3 гола и 10 результативных передач в 120 матчах за команду во всех турнирах.

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