Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:42

Metaratings: «Спартак» может приобрести вратаря Николая Заболотного

Telegram Дзен

«Спартаку» предложили приобрести 34-летнего вратаря «Сочи» Николая Заболотного, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в московском клубе склоняются к покупке голкипера «Шинника» Александра Довбни.

Заболотный выступает за «Сочи» с июля 2018 года. В общей сложности футболист принял участие в 88 матчах южан, пропустил 99 мячей и 25 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Довбни 33 проведенные встречи за «Шинник» в прошлом сезоне, в которых он пропустил 37 голов и 11 раз сыграл за ноль.

Источник: Metaratings.ru
Николай Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Шинник
13
Обсудить
Читайте также
Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Ямаль стал рекордсменом Евро-2024 и получил сравнение с Месси
Долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
В ЦСКА сообщили, что Давила пропустит игру с «Ростовом»
Жена Давилы препятствует возвращению чилийца в расположение ЦСКА
Защитник солигорского «Шахтера» Баранок перешел в «Акрон»
Игроки ЦСКА Келлвен и Мендес сменили игровые номера
«Зенит» изучает возможность покупки форварда «Милана» Йовича
«Факел» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Защитник солигорского «Шахтера» Баранок перешел в «Акрон»

Экс-игрок «Динамо» Дьяков рассказал, чего ждет от нового сезона РПЛ