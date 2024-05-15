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Сегодня, 16:46

Metaratings: «Спартак» готов расторгнуть контракт с Кейта Бальде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кейта Бальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» летом может расторгнуть контракт с нападающим Кейта Бальде, сообщает Metaratings.

По информации источника, 29-летний сенегалец хочет продолжить карьеру в Европе и не желает возвращаться в Россию. Его возвращение возможно, только если на этом будет настаивать новый тренерский штаб «Спартака».

С сентября прошлого года Бальде на правах аренды выступает за «Эспаньол». Он провел за испанский клуб 22 матча, отметившись одной голевой передачей.

Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года. Он успел сыграть за красно-белых 19 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Metaratings
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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