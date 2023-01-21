«Спартак» может возродить вторую команду с сезона-2024/25

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По информации «СЭ», руководство «Спартака» может принять решение о возрождении «Спартака-2», начиная с сезона-2024/2025.
Данное решение обусловлено тем, что руководство красно-белых не хочет создавать команду спонтанно. Создание второй команды требует решения сложных задач с комплектованием.
По мнению руководства клуба, сначала необходимо изучить все внутренние ресурсы, привлечь в «двойку» самых перспективных молодых игроков из своей структуры и точечно усилиться молодыми футболистами из других команд.
23 мая 2022 года московский клуб на официальном сайте сообщил о закрытии второй команды. «Спартак-2» был создан в 2013 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования