«Спартак» наказали из-за брошенной фанатами зажигалки на поле

КДК РФС оштрафовала «Спартак» на 50 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2). Во время игры болельщики красно-белых бросили в судью Виталия Мешкова зажигалку.

Также фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные выражения с трибуны А, центрального сектора. За данное нарушение клуб получил штраф 80 тысяч рублей. Это седьмое нарушение красно-белых в сезоне.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны, за что получил штраф 20 тысяч рублей. Это второе нарушение Гончаренко в сезоне.

Тренер «Урала» Евгений Аверьянов получил штраф 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Это первое его нарушение.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» располагается на 10-й строчке — 22 очка.