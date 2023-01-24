«Спартак» намекнул на трансфер защитника «Бенфики» Тавареша

«Спартак» намекнул на скорый трансфер защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

В социальных сетях московской команды появился ролик с заголовком: «Добавляем новую страну на красно-белую карту».

В конце ролика обводится Португалия, уроженцем которой и является Тавареш.

21-летний Тавареш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Базель». В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.

В сезоне-2022/23 вернувшийся в «Бенфику» Тавареш в официальных поединках участия не принимал.