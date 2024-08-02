«Спартак» намерен этим летом расстаться с Мартинсом

«Спартак» хочет этим летом расстаться с хавбеком Кристофером Мартинсом и активно ищет варианты трудоустройства для футболиста, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, полузащитник может покинуть команду в текущее трансферное окно, если клубу поступит достойное предложение.

Мартинс выступает за «Спартак» с июля 2022 года после перехода из «Янг Бойз» за 7 миллионов евро по информации Transfermarkt. За команду он забил девять голов и сделал 11 результативных передач в 76 матчах за «Спартак».