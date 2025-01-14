«Спартак» назвал состав на первый тренировочный сбор

Пресс-служба «Спартака» опубликовала состав команды на первый тренировочный сбор, который пройдет в Турции.

В состав вошли 33 футболиста. 14 января красно-белые прилетели в Анталью, откуда команда доедет до Белека, где будет тренироваться до 20 января.

Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Тихомиров;

Защитники: Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин (первую часть сезона провел на правах аренды в «Торпедо»), Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич и Никита Чернов;

Полузащитники: Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Руслан Войцеховский, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев и Наиль Умяров;

Нападающие: Артем Быковский, Виталий Дунай (ранее выступал под фамилией Карпенко), Николай Ищенко, Шамар Николсон и Манфред Угальде.

На тренировочном сборе в Турции «Спартак» в закрытом режиме сыграет против новороссийского «Черноморца». Игра пройдет в формате трех таймов по 45 минут.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два балла.