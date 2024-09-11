«Спартак» назвал составы команд Станковича и Романцева на матч звезд

«Спартак» опубликовал составы команд на матч звезд клуба, который состоится 11 сентября.

Игра пройдет на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени. Команды возглавят экс-тренер «Спартака» Олег Романцев и действующий тренер красно-белых Деян Станкович.

Команда Станковича:

Вратари: Стипе Плетикоса, Артем Ребров, Александр Довбня

Защитники: Сальваторе Боккетти, Алина Мягкова, Руслан Литвинов, Александр Добродицкий, Даниил Денисов, Артем Крутовских, Вадим Гапеев.

Полузащитники: Эсекьель Барко, Маркиньос, Егор Титов, Хесус Медина, Данил Пруцев, Александр Самедов, Михаил Пыхчеев.

Нападающие: Елена Терехова, Павел Яковлев, Эммануэль Эменике, Егор Сысоев.

Звезды: Илья Ковальчук, Лев Зулькарнаев, Роман Косицын.

Команда Романцева:

Вратари: Александр Филимонов, Александр Максименко.

Защитники: Срджан Бабич, Дмитрий Комбаров, Игор Митрески, Дмитрий Курошев, Роман Зобнин, Егор Ананьев, Даниил Хлусевич, Рикарду Мангаш.

Полузащитники: Марина Федорова, Дмитрий Аленичев, Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Тиана Филипович, Михаил Игнатов, Даниил Зорин, Николай Кобылин.

Нападающие: Ари, Сергей Юран, Веллитон, Роман Павлюченко, Никита Баженов, Георгий Рыков, Артем Быковский

Звезды: Александр Легков, Иван Абрамов, Юрий Борзаковский.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что на игру продано более 30 тысяч билетов.