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РПЛ

Сегодня, 22:05

«Спартак» не будет делать чемпионский коридор «Зениту»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Квинси Промес, Александр Соболев и Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», футболисты и тренеры красно-белых не станут организовывать чемпионский коридор для коллег из питерской команды в случае их победы в намеченном на 7 мая матче 26-го тура РПЛ.

После поражения «Ростова» от «Факела» (0:2) три очка во встрече с москвичами гарантированно принесут сине-бело-голубым золотые медали.

При этом РПЛ должна доставить на «Газпром Арену» главный трофей — кубок за победу в премьер-лиге-2022/23. В случае успеха «Зенита», церемония вручения пройдет сразу после финального свистка.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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