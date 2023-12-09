«Спартак» не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации Абаскаля

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не будет оспаривать решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) на три игры, одна из которых — условно.

На 34-й минуте матча специалист толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который отпраздновал гол своей команды, прыгнув двумя ногами в сторону испанца. Тренер получил красную карточку.

9 декабря в матче 18-го тура «Спартак» дома победил «Крылья Советов» (3:0) и занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.