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РПЛ

Сегодня, 18:15

«Спартак» не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации Абаскаля

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» не будет оспаривать решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) на три игры, одна из которых — условно.

На 34-й минуте матча специалист толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который отпраздновал гол своей команды, прыгнув двумя ногами в сторону испанца. Тренер получил красную карточку.

9 декабря в матче 18-го тура «Спартак» дома победил «Крылья Советов» (3:0) и занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
9
17
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