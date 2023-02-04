«Спартак» не будет участвовать в челленджах на Зимнем кубке РПЛ

Сегодня, 15:46
Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала список участников, которые будут представлять свои команды в челленджах на Winline Зимнем кубке РПЛ.
«Ростов»: Алексей Миронов, Кирилл Щетинин и Михаил Цулая;
«Краснодар»: Данил Карпов, Никита Кривцов, Станислав Акгацев;
«Сочи»: Жоаозиньо, Захар Федоров, Денис Адамов;
Сборная Медийной футбольной лиги: Александр «Стиль» Степанов (ФК «2Drots»), Борис «Фартуна» Фартуна (ФК «2Drots»), Эльхан «Эл» Салахов (ФК «Бей Беги»), Вячеслав «Волейболист» Черненко (ФК «Деньги»).
Футболисты примут участие в четырех челленджах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач», «Полоса препятствий». Победитель получит призовой фонд в размере 3 миллионов рублей. Соревнования в челленджах не идут в общий зачет турнирной таблицы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования