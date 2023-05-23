«Спартак» не интересуется Ежовым из «Крыльев Советов»

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«Спартак» ранее интересовался полузащитником «Крыльев Советов» Романом Ежовым. Однако сейчас у клуба другие цели.
По данным Metaratings.ru, трансферы футболистов агента Павла Андреева в «Спартак» маловероятны по сравнению с ситуацией при прошлых владельцах.
Также летом 2022 года красно-белве планировать купить у «Крыльев» Александра Коваленко за 35 млн рублей, но трансфер так и не осуществился.
25-летний Ежов в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате России, забив 3 гола и сделав 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.