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Сегодня, 17:14

«Спартак» не интересуется нападающим сборной Камеруна Абубакаром

Венсан Абубакар.
Фото Global Look Press
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Руководство «Спартака» не заинтересовано в переходе нападающего «Бешикташа» и сборной Камеруна Венсана Абубакара, сообщает Metaratings.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые готовились сделать новое предложение по 32-летнему футболисту. По обновленной информации, Абубакара нет в шорт-листе потенциальных новичков «Спартака». Его трансфер в московскую команду возможен лишь в исключительных случаях.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Абубакар принял участие в 22 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость форварда составляет 4,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Венсан Абубакар
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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