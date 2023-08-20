В «Спартаке» прокомментировали участие в ролике клуба актера Люлинецкого

Сегодня, 19:30
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал инцидент с актером Михаилом Люлинецким.
18 августа пресс-служба ЦСКА высмеяла опубликованный днем ранее ролик красно-белых, в котором персонаж Люлинецкого представлен в образе давнего поклонника «Спартака».
— Мы не знали о бэкграунде актера Люлинецкого. Спрашивали, болеет ли за кого, ответил — нет. Возможно, это наше упущение. Если бы человек сказал, что болеет за ЦСКА, мы бы не стали его привлекать. На мой взгляд, ролик получился трогательным, он понравился болельщикам, понравился мне. Я точно так же как герои этого ролика смотрел матчи против «Аякса» в 1998 году с отцом на диване. Таких как я много. Многие всплакнули.
А на следующий день многие посмеялись — от шутки ЦСКА. Это эмоции, такое бывает. Будем умнее. В следующий раз будем проверять все тщательно.
— Участие актера Люлинецкого в следующих активностях «Спартака» исключено?
— Думаю, что да.
Ранее актер Михаил Люлинецкий, поучаствовавший в съемках видеороликов медиа-служб «Спартака» и ЦСКА, заявил «СЭ», что не является футбольным фанатом и готов сняться, в том числе, в ролике «Зенита».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -