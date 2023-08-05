«Спартак» не планирует отдавать Мелешина в аренду

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход полузащитника Даниила Зорина в минское «Динамо» на правах аренды и заявил, что клуб не собирается отпускать нападающего Павла Мелешина.

«Даниил действительно ушел в аренду. Мы надеемся, что он получит достаточно игровой практики. По Мелешину таких планов нет, он игрок основы», — сказал Малышев.

19-летний Мелешин — воспитанник «Спартака». В сезоне-2023/24 он принял участие в матче красно-белых против «Оренбурга» (3:2). Форвард провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.