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Сегодня, 17:40

«Спартак» не планирует перенос третьего зимнего сбора после землетрясений в Турции

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Тренировка «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не планирует перенос третьего зимнего сбора после землетрясений в Турции.

— Третий сбор у «Спартака» запланирован в Турции. Сегодня из этой страны поступают тревожные новости. Связывались ли вы с организаторами?

— Мы на связи с организаторами. Трагедия, стихия. Такое бывает, к сожалению. Но насколько понимаю — это произошло в другой части страны, не там, где команды обычно проводят сборы. Много российских команда сейчас находятся в Турции, поэтому уместнее им задать вопросы. У нас запланирован сбор на 14 февраля, время еще есть. Пока ничего не отменялось.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

По последним данным, в Турции погибло более 1100 человек, в Сирии — 783.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает значительного увеличения числа погибших.

Последствия землетрясения в&nbsp;Турции. В Турции страшное землетрясение. Как это коснется российских клубов, которые проводят там сборы?

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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