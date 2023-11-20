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Сегодня, 14:19

«Спартак» не планирует приобретать форварда «Црвены Звезды» Букари

Виктория Кравченко
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«Спартак» не рассматривает кандидатуру нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, у клуба приоритетом является игрок группы атаки другого плана.

Ранее портал SportRS сообщил, что форвард может продолжить карьеру в московском клубе, который готов заплатить восьмизначную сумму за его переход.

Букари выступает за «Црвену Звезду» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

Ранее Букари играл за «Гент», «Нант», словацкий «Тренчин» и ганский «Аккра Лайонс». Кроме того, на его счету 3 забитых мяча в 12 матчах за сборную Ганы.

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
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