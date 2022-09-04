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4 сентября, 22:51

«Спартак» не побеждает «Зенит» после назначения Семака

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

«Зенита» в матче 8-го тура чемпионата России победил «Спартак» (2:1). Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми.

В 11 матчах под руководством 46-летнего специалиста питерцы одержали семь побед и четырежды сыграли вничью. При этом во время работы с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.

Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»

Дата

Турнир

Стадион

Тренер «Спартака»

Счет

Авторы голов

02.09.2018

Чемпионат

Газпром Арена

Массимо Каррера

0:0

-

17.03.2019

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Олег Кононов

1:1

Барриос — Глушаков

01.09.2019

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Олег Кононов

1:0

Жирков

01.12.2019

Чемпионат

Газпром Арена

Доменико Тедеско

1:0

Кутепов, в свои ворота

19.07.2020

Кубок

Газпром Арена

Доменико Тедеско

2:1

Дзюба, Кузяев — Соболев

03.10.2020

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Доменико Тедеско

1:1

Ерохин — Понсе

16.12.2020

Чемпионат

Газпром Арена

Доменико Тедеско

3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

24.10.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Руй Витория

7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

15.05.2022

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Паоло Ваноли

1:1

Мостовой — Соболев

09.07.2022

Суперкубок

Газпром Арена

Гильермо Абаскаль

4:0

Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

04.09.2022

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Гильермо Абаскаль

2:1

Ловрен, Мостовой — Соболев

Итого: +7=4-0, мячи 23-7.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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