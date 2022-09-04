«Спартак» не побеждает «Зенит» после назначения Семака

«Зенита» в матче 8-го тура чемпионата России победил «Спартак» (2:1). Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак продлил успешную серию в противостоянии с красно-белыми.

В 11 матчах под руководством 46-летнего специалиста питерцы одержали семь побед и четырежды сыграли вничью. При этом во время работы с «Уфой» Семак не смог победить красно-белых — одна ничья и два поражения.

Сергей Семак в должности главного тренера «Зенита» против «Спартака»

Дата Турнир Стадион Тренер «Спартака» Счет Авторы голов 02.09.2018 Чемпионат Газпром Арена Массимо Каррера 0:0 - 17.03.2019 Чемпионат Открытие Банк Арена Олег Кононов 1:1 Барриос — Глушаков 01.09.2019 Чемпионат Открытие Банк Арена Олег Кононов 1:0 Жирков 01.12.2019 Чемпионат Газпром Арена Доменико Тедеско 1:0 Кутепов, в свои ворота 19.07.2020 Кубок Газпром Арена Доменико Тедеско 2:1 Дзюба, Кузяев — Соболев 03.10.2020 Чемпионат Открытие Банк Арена Доменико Тедеско 1:1 Ерохин — Понсе 16.12.2020 Чемпионат Газпром Арена Доменико Тедеско 3:1 Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота 24.10.2021 Чемпионат Газпром Арена Руй Витория 7:1 Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес 15.05.2022 Чемпионат Открытие Банк Арена Паоло Ваноли 1:1 Мостовой — Соболев 09.07.2022 Суперкубок Газпром Арена Гильермо Абаскаль 4:0 Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра 04.09.2022 Чемпионат Открытие Банк Арена Гильермо Абаскаль 2:1 Ловрен, Мостовой — Соболев

Итого: +7=4-0, мячи 23-7.