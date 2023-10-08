«Спартак» не проигрывает в последних девяти московских дерби с ЦСКА в РПЛ

«Спартак» не проигрывает в последних девяти дерби с ЦСКА в РПЛ, сообщает Opta Sports.

По данным источника, это лучшая серия красно-белых со времен 14-матчевой серии 2005-2007 годов. За последние пять сезонов «Спартак» проиграл одно из 15 домашних московских дерби.

Сегодня, 8 октября, красно-белые сыграли вничью с ЦСКА (2:2) в 11-м туре чемпионата России. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.