«Спартак» не рассматривает кандидатуры Миранчука и Жемалетдинова

Бывшие игроки «Локомотива» Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов не перейдут в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, красно-белые не заинтересованы в игроках из-за их возраста. В приоритете у «Спартака» иностранные футболисты.

Ранее сообщалось, что ПАОК интересуется Миранчуком и хочет подписать 28-летнего россиянина.

25 мая агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил «СЭ», что футболист провел последний матч за «Локомотив». В 30-м туре РПЛ красно-зеленые победили «Балтику» со счетом 3:1. Полузащитник отметился голом на 8-й минуте встречи.