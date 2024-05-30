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Сегодня, 07:30

«Спартак» не рассматривает кандидатуры Миранчука и Жемалетдинова

Сергей Разин
корреспондент
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Бывшие игроки «Локомотива» Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов не перейдут в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, красно-белые не заинтересованы в игроках из-за их возраста. В приоритете у «Спартака» иностранные футболисты.

Ранее сообщалось, что ПАОК интересуется Миранчуком и хочет подписать 28-летнего россиянина.

25 мая агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил «СЭ», что футболист провел последний матч за «Локомотив». В 30-м туре РПЛ красно-зеленые победили «Балтику» со счетом 3:1. Полузащитник отметился голом на 8-й минуте встречи.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-ne-rassmatrivaet-kandidatury-antona-miranchuka-i-rifata-zhemaletdinova-367833/
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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