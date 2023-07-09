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Сегодня, 14:48

«Спартак» не заинтересован в Хорхе Карраскале

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» не интересуется полузащитником ЦСКА Хорхе Карраскалем, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Ранее об интересе красно-белых к 25-летнему колумбийцу сообщил Legalbet.ru.

В минувшем сезоне Карраскаль провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее «СЭ» сообщил, что другой полузащитник армейцев Хесус Медина близок к переходу в «Спартак». Сумма предполагаемого трансфера — 7,5 миллионов евро.

До этого стало известно, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес 10 июля прилетит в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».

Источник: https://t.me/karpinside/28505
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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