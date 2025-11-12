«Спартак» ни при каких условиях не рассматривает назначение Карпина вместо Станковича

Вячеслав Короткин Заместитель главного редактора

trops57 Первое разумное решение руководства Спартака, - отказ от услуг Карпина 12.11.2025

Haiaxi Дважды в одну реку не войти. А трижды? 12.11.2025

Haiaxi Только Мостовой. Только Царь-мужик! 12.11.2025

Haiaxi Коммент написал, сам же себя и отлайкал со своих аккаунтов. 12.11.2025

Haiaxi Было бы уж совсем глупо менять Станковича на Рыбу-мужика. 12.11.2025

Dreamlike Кроме идиотов работающих в СЭ, больше никто не рассматривал этот вариант 12.11.2025

alexb2025personal Так и Црвена брала. Стяуа вообще давно переименовали. А в финале дважды Реймс играл. Помните о такой команде? 12.11.2025

... и это пройдет По обоюдному согласию, значит без неустойки? Или неустойку пустили в откат? У Матыцина уже есть уголовное прошлое, в котором от суда его освободили только "за давностью". Тянули со Станковичем исключительно для того, чтобы отработать механизм присвоения. И Матыцин, как лицо с опытом здесь был главным. 12.11.2025

oleg ves Берите Парфенова или Аленичева - там неустойку платить не придется 12.11.2025

ALEX-68 Тоже самое надо сказать и про того , о ком предидущая заметка . 12.11.2025

Vovanpain Ох горе горькое какое. Нет уж динамики оставьте Валерика себе. Спартаку он даже с приплатой не нужен. Предложите его зенитчикам лучше. 12.11.2025

dimadd Очень жаль 12.11.2025

spartsmen Эта хорошая новость про Спартак совершенно не означает, что следующая будет такой же. Скорее, наоборот. 12.11.2025

Jean4 Как так то? Валера он же свой! Неужели не будет третьего шанса? :smirk: 12.11.2025

efim6010 Как можно не расматривать ? Свой в доску спартаковец, к тому же "один из лучших тренеров в мире"! -как сказал Альба (Ростов). 12.11.2025

Avdeev.1945 Берите Карпина, это Горбачев нашего футбола, сплошные перестройки и ускорения. Он углубит вашу команду, не прогодаете. 12.11.2025

С детства за Уралмаш! Не надо зарекаться... 12.11.2025

китайский городовой Если такое назначение состоится, у Ростова появится шанс подняться еще на одну ступеньку вверх) 12.11.2025

efim6010 Хорошая идея. Он же мастер на такие дела. 12.11.2025

Молчать Стяуа Кубок чемпионов брало, дебил 12.11.2025

knight templar Сбитый летчик лукойловцам не нужен. Динамики на нем только что обожглись. Да и он сам не пойдет, потому что понимает что ему в спартаке и пол года не продержаться. 12.11.2025

Sergey_Marcus Впервые в истории мирового футбола (да что уж там - всей Вселенной) пусть Карпин возглавит Сборную, Динамо и Спартак одновременно. Вот это будет угар. 12.11.2025

vit316 Валере не верят. И дело тут точно не в Динамо. Хотя Спартаку нужен тренер-бывший спартаковец, это очевидно. Да, может не получИться, но хоть на неустойке съэкономят. Ветераны-спартачи денег за должность особо не потребуют. Данная ситуации покажет, насколько адекватно руководство Спартака. Надежды на это мало, но она есть. 12.11.2025

NF Ну раз не рассматривает, значит, точно в кандидатах. Мы же все знаем последовательность "Спартака"?)... 12.11.2025

alexb2025personal Да они могут кого угодно рассматривать. Кто может прийти? Предисловие. Иностранцы мало, что знают о Спартаке. Спартак был когда-то средним по европейским меркам клубом, о котором слышали, но потом о нем не было слышно. Не менее громкими были ЦСКА Семтеврийско Знамя, Динамо Дрезден и тем более Стяуа. Первое, любой безработный или малоизвестный тренер (с таким же удовольствием он пойдет и в другой клбу). Второе, Спартаковские деньги и нейстойка. Под первую категорию подойдет Каррера или Гарсия, под вторую уже подходит Талалаев. Если ему в 5 раз увеличить зарплату, длительный контракт и неустойка, то почему бы и нет? 12.11.2025