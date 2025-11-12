Видео
12 ноября, 01:10

«Спартак» ни при каких условиях не рассматривает назначение Карпина вместо Станковича

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», «Спартак» не рассматривает возможность назначения Валерия Карпина на пост главного тренера после отставки Деяна Станковича.

Ранее «СЭ» сообщал, что Карпин, совмещающий работу в сборной России и «Динамо», может покинуть бело-голубых во время ноябрьской паузы на международные матчи.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию во вторник, 11 ноября. При этом, по данным «СЭ», руководство красно-белых все еще не определилось с заменой сербу, который возглавлял команду с июля 2024 года.

Валерий Карпин уже возглавлял «Спартак» с апреля 2009 по июнь 2012 года и с ноября 2012 по май 2014 года. Под его руководством команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России.

56-летний специалист подписал контракт с «Динамо» в июне 2025 года, соглашение действует до конца июня 2028 года.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 25 очками. «Динамо» идет на десятой строчке с 17 очками.

Деян Станкович.Станкович: лузером не был, но и до вершин не добрался. Почему эта история не красит «Спартак»
