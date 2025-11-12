«Спартак» ни при каких условиях не рассматривает назначение Карпина вместо Станковича

12 ноября, 01:10
По информации «СЭ», «Спартак» не рассматривает возможность назначения Валерия Карпина на пост главного тренера после отставки Деяна Станковича.
Ранее «СЭ» сообщал, что Карпин, совмещающий работу в сборной России и «Динамо», может покинуть бело-голубых во время ноябрьской паузы на международные матчи.
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию во вторник, 11 ноября. При этом, по данным «СЭ», руководство красно-белых все еще не определилось с заменой сербу, который возглавлял команду с июля 2024 года.
Валерий Карпин уже возглавлял «Спартак» с апреля 2009 по июнь 2012 года и с ноября 2012 по май 2014 года. Под его руководством команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России.
56-летний специалист подписал контракт с «Динамо» в июне 2025 года, соглашение действует до конца июня 2028 года.
После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 25 очками. «Динамо» идет на десятой строчке с 17 очками.
trops57
Первое разумное решение руководства Спартака, - отказ от услуг Карпина
12.11.2025
Haiaxi
Дважды в одну реку не войти. А трижды?
12.11.2025
Haiaxi
Только Мостовой. Только Царь-мужик!
12.11.2025
Haiaxi
Коммент написал, сам же себя и отлайкал со своих аккаунтов.
12.11.2025
Haiaxi
Было бы уж совсем глупо менять Станковича на Рыбу-мужика.
12.11.2025
Dreamlike
Кроме идиотов работающих в СЭ, больше никто не рассматривал этот вариант
12.11.2025
alexb2025personal
Так и Црвена брала. Стяуа вообще давно переименовали. А в финале дважды Реймс играл. Помните о такой команде?
12.11.2025
H Aleksej
12.11.2025
... и это пройдет
По обоюдному согласию, значит без неустойки? Или неустойку пустили в откат? У Матыцина уже есть уголовное прошлое, в котором от суда его освободили только "за давностью". Тянули со Станковичем исключительно для того, чтобы отработать механизм присвоения. И Матыцин, как лицо с опытом здесь был главным.
12.11.2025
oleg ves
Берите Парфенова или Аленичева - там неустойку платить не придется
12.11.2025
ALEX-68
Тоже самое надо сказать и про того , о ком предидущая заметка .
12.11.2025
Vovanpain
Ох горе горькое какое. Нет уж динамики оставьте Валерика себе. Спартаку он даже с приплатой не нужен. Предложите его зенитчикам лучше.
12.11.2025
dimadd
Очень жаль
12.11.2025
spartsmen
Эта хорошая новость про Спартак совершенно не означает, что следующая будет такой же. Скорее, наоборот.
12.11.2025
Jean4
Как так то? Валера он же свой! Неужели не будет третьего шанса? :smirk:
12.11.2025
efim6010
Как можно не расматривать ? Свой в доску спартаковец, к тому же "один из лучших тренеров в мире"! -как сказал Альба (Ростов).
12.11.2025
Avdeev.1945
Берите Карпина, это Горбачев нашего футбола, сплошные перестройки и ускорения. Он углубит вашу команду, не прогодаете.
12.11.2025
С детства за Уралмаш!
Не надо зарекаться...
12.11.2025
китайский городовой
Если такое назначение состоится, у Ростова появится шанс подняться еще на одну ступеньку вверх)
12.11.2025
efim6010
Хорошая идея. Он же мастер на такие дела.
12.11.2025
Молчать
Стяуа Кубок чемпионов брало, дебил
12.11.2025
knight templar
Сбитый летчик лукойловцам не нужен. Динамики на нем только что обожглись. Да и он сам не пойдет, потому что понимает что ему в спартаке и пол года не продержаться.
12.11.2025
Sergey_Marcus
Впервые в истории мирового футбола (да что уж там - всей Вселенной) пусть Карпин возглавит Сборную, Динамо и Спартак одновременно. Вот это будет угар.
12.11.2025
vit316
Валере не верят. И дело тут точно не в Динамо. Хотя Спартаку нужен тренер-бывший спартаковец, это очевидно. Да, может не получИться, но хоть на неустойке съэкономят. Ветераны-спартачи денег за должность особо не потребуют. Данная ситуации покажет, насколько адекватно руководство Спартака. Надежды на это мало, но она есть.
12.11.2025
NF
Ну раз не рассматривает, значит, точно в кандидатах. Мы же все знаем последовательность "Спартака"?)...
12.11.2025
alexb2025personal
Да они могут кого угодно рассматривать. Кто может прийти? Предисловие. Иностранцы мало, что знают о Спартаке. Спартак был когда-то средним по европейским меркам клубом, о котором слышали, но потом о нем не было слышно. Не менее громкими были ЦСКА Семтеврийско Знамя, Динамо Дрезден и тем более Стяуа. Первое, любой безработный или малоизвестный тренер (с таким же удовольствием он пойдет и в другой клбу). Второе, Спартаковские деньги и нейстойка. Под первую категорию подойдет Каррера или Гарсия, под вторую уже подходит Талалаев. Если ему в 5 раз увеличить зарплату, длительный контракт и неустойка, то почему бы и нет?
12.11.2025
Djin Ignatov
Его же 2-ды вышвыривали со Спартака ! Он также подсидел Тренера Эмери , который после этого 3 раза выигрывал Лигу Европы !!
12.11.2025